Covid, è allerta: 13 ricoverati. Muore donna di Nusco: non era vaccinata Aumentano i degenti ospedalizzati. Contagi in risalita, crollano i vaccini: solo 266 dosi inoculate

Aumentano i ricoveri Covid al Moscati di Avellino. Un dato in linea con l’aumento dei contagi in Irpinia. Complici anche i ritorni dalle ferie estive i numeri, così come previsto dagli epidemiologi, lievitano. Dall’ultimo bollettino diramato dalla struttura di Contrada Amoretta, sono 8 le persone ricoverate nell’area Covid dell’unità di malattie infettive del Moscati. Venerdì i ricoveri erano 4. Crollano drasticamente i dati riferiti alla vaccinazione. Solo 266 le dosi inoculate. Si tratta di uno dei dati peggiori della campagna vaccinale in provincia di Avellino. Complici le vacanze di molti irpini sono state pochissime le dosi inoculate. 14 a Montemarano, solo 63 ad Avellino, 48 a Montoro, 13 a Cervinara, 15 a Montefalcione, 29 a Grottaminarda, 36 ad Altavilla, 27 a Bisaccia, 21 nel camper della saluta. Al Frangipane sono 5 i malati covid ricoverati e si torna amorire di coronavirus. E' morta ieri una 77enne di Nusco al Frangipane di Ariano Irpino. La signora non era vaccinata.