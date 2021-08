Turismo e mobilità, Mercogliano ha un nuovo piano sosta Attivati dopo un decennio i parcometri in città

Rivoluzione della sosta a Mercogliano che dopo 10 anni attiva finalmente i parcometri in città. L'obiettivo è rimpinguare le asfittiche casse comunali e mettere ordine nella mobilità.

“Abbiamo di recente riqualificato la partecipata Mercogliano Servizi e ci sembrava giusto dotarci di un piano parcheggi – spiega il sindaco Vittorio D'Alessio - Eravamo l'unica grande città in Irpinia ancora sprovvista. Partiamo in via sperimentale e siamo disposti ad accogliere ogni proposta dei cittadini per rettificare il piano”.

Garantiti anche ampi spazi di strisce bianche. “sono 356 gli stalli bianchi anche in aree molto vaste come quella vicino la Villa Comunale. Il problema è che il cittadino deve uscire dall'ordine di idee di avere sempre il parcheggio sotto casa”.

L'amministratore di Mercogliano Servizi Domenico Landi entra nel dettaglio delle tariffe. “Si va da 0.70 all'ora per quanto riguarda la zona alta di Mercogliano e un euro all'ora per Torrette. Il primo quarto d'ora sarà gratis. Abbiamo poi due tariffe minime: nella zona alta sono garantiti 45 minuti con 20 centesimi mentre a Torrette si parcheggerà con 50 centesimi 45 minuti”. Previste anche convenzioni per i residenti.

Ma l'amministrazione comunale lavora anche a regolamentare il flusso di macchine al Santuario di Montevergine per accogliere i turisti senza creare più ingorghi. “Stiamo programmando interventi significativi – chiosa D'Alessio - per riportare i turisti nella nostra comunità dopo due anni durissimi alle prese con il Covid”.