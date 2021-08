Profughi Afghani in arrivo: si verificano le disponibilità nei centri in Irpinia In fuga dai talebani. L'emergenza umanitaria. Anche la Campania accoglierà i profughi

Anche l’Irpinia potrà essere interessata dal piano per l’assistenza e l’ospitalità ai rifugiati afghani. Si tratta di circa duemila persone. Ma nel frattempo questo numero andrà a crescere e anche la Campania dovrà fare la sua parte. Ogni Regione Italiana ha predisposto piani di accoglienza e lavora per sistemare i profughi vittime dell'emergenza umanitaria, in fuga dai talebani. Ogni regione ne sta accogliendo una quota concordata. Ieri il tavolo di confronto tra le Prefetture campena da remoto, dedicato alla questione dell’accoglienza dei cittadini afghani che hanno collaborato con le forze armate e le autorità italiane e il cui arrivo è previsto tramite i corridoi umanitari aperti dall’Italia. Le persone in arrivo verranno sottoposte a una rapida visita medica e al test Covid poi effettueranno una quarantena di dieci giorni. Successivamente verranno segnalate e dotate di visto per rimanere regolarmente in Italia. La collaborazione tra prefetture e comuni sarà costante. Ora si cercano strutture adeguate dove sistemare le persone che arriveranno. Per i gestori di queste strutture sono previste le e e medesime condizioni contrattuali vigenti per le strutture che hanno già accolto i migranti . Si lavora dunque per costruire la rete dell’accoglienza. Secondo le primissime notizie trapelate sarebbero cinque le famiglie afghane, per un totale di circa 30 persone, tra adulti e bambini, attese in Campania, dove saranno ospitate prima al Covid Center di Ponticelli per effettuare la quarantena di 10 giorni e poi in strutture protette.

La prefettura di Napoli sta ultimando il piano di accoglienza, sotto il coordinamento dei ministeri della Difesa, dell'Interno e della presidenza del Consiglio. ospedaliero.