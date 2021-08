Nuovo decesso in area Covid al Frangipane: muore donna russa di 59 anni Era giunta ad Ariano dal napoletano in gravi condizioni, purtroppo non vaccinata

Si torna a morire nell'area Covid dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino. Non ce l'ha fatta a sconfiggere il virus una donna di 59 anni di nazionalità russa ma residente a Pomigliano d'Arco. La donna, purtroppo non vaccinata era giunta in condizioni piuttosto critiche nella struttura sanitaria arianese dove i sanitari hanno fatto tutto il possibile per strapparla alla morte.

La situazione attuale al Frangipane: risultano ricoverati 5 pazienti in area covid, di cui 0 (su 16 posti letto) in medicina e 5 (su 10 posti letto) in sub intensiva.

E intanto arriva una nuova disposizione per la sala morgue. "A seguito del ripristino dei ricoveri dei pazienti in area Covid-19, per limitare il rischio di diffusione del nuovo coronavirus, è vietato a tutti i visitatori, compresi i familiari del defunto, l'accesso alla sala morgue del polo ospedaliero di Ariano Irpino." La comunicazione è a firma del direttore sanitario ad interim Silvio D'Agostino.

In assenza delle condizioni di sicurezza necessarie e mancanza di personale per una locale impresa di onoranze funebri è risultato impossibile effettuare stamane la regolare vestizione ad un defunto non affetto da Covid, morto in ospedale e trasferito nella sala in questione. La speranza è che si possa al più presto inaugurare la nuova struttura i cui lavori sono stati ultimati, in modo da disciplinare al meglio accessi e operazioni del genere e colmare un vuoto. E' stato redatto un apposito bando per un addetto a tale mansione.