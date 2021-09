Parolin a Montevergine: "Spero che il Papa venga presto qui" Il segretario di Stato Vaticano: “I vaccini atto di amore e responsabilità”

Camminare, edificare, confessare: il messaggio di Sua Santità Papa Francesco arriva in Irpinia attraverso la presenza del Segretario di Stato di Sua Santità il cardinal Pietro Parolin.

Non è la prima volta che un cardinale Segretario di Stato della Santa Sede giunge a Montevergine. Nel 2012 la visita del cardinale Tarcisio Bertone in occasione dell’Anno Mariano e del ricollocamento dell’Icona della Madonna di Montevergine nella sua antica Cappella.

Il cardinal Parolin, dopo una visita al santuario ha presieduto la celebrazione eucaristica delle ore 11 nella basilica cattedrale.

“Finora non ero mai venuto qui, avevo sempre sentito parlare di Montevergine come centro di pietà mariana molto forte. Da tempo mi avevano invitato a venire quassù, non è mai stato possibile per diverse ragioni ma continuerà questo legame perchè mi piace molto questo ambiente”.

Sul Covid. “Preghiamo la Madonna perchè stiamo vivendo un momento di grande difficoltà. Una crisi precedente al Covid ma che la pandemia ha acutizzato ancor di più. Abbiamo bisogno di ritrovare tante energie spirituali perchè dobbiamo ricostruire affidandoci alla speranza, alle nostre forze, ma anche all'aiuto che ci viene dall'alto per ricostruire”.

Sui vaccini: “Un atto d'amore e responsabilità verso sè stessi e verso gli altri”. Rinnovo l'appello del papa alla vaccinazione”.

L'Irpinia spera che presto Papa Francesco venga in Irpinia. “Mi farò interprete verso il Santo Padre dell'affetto di questa comunità, quello che ho visto e ho sentito. Questa gente lo aspetta a braccia aperte. Vedremo”.