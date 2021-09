Berillio nel suolo, chiusa la villa comunale a Torrette Necessaria la bonifica

Questa mattina le ultime ore di svago per i bambini all'interno della villa comunale di Torrette di Mercogliano. Intorno a mezzogiorno il sindaco Vittorio D'Alessio ha fatto eseguire l'ordinanza numero 60 con la quale dispone la chiusura del parco. Il motivo: livelli in eccesso di berillio nel suolo, è necessario bonificarla. I livelli sopra la norma non destano però particolare preoccupazione nell'amministrazione comunale. Sta di fatto che la villa dovrà essere off limits almeno 7 -10 giorni per un intervento che si aggira, come costi, tra i 20mila e i 30 mila euro.