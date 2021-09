"Una mela al giorno leva il medico di torno": Coldiretti alla Camminata Rosa In due stand regalate mele annurche

Coldiretti Avellino ha partecipato questa mattina alla partenza della Camminata Rosa a Mercogliano con due stand presso cui sono state regalate mele annurche verdi. Ogni mela annurca è stata adottatata da una partecipante alla camminata rosa, ricevendo dallo staff Coldiretti i suggerimenti su come portarla a maturazione. La mela annurca ha proprietà antiossidanti importanti e, inoltre, come ha dimostrato uno studio scientifico, aiuta a rallentare la perdita dei capelli. Con il ricavato della manifestazione verrà acquistata una macchina per aiutare le pazienti oncologiche a contrastare la perdita dei capelli.

Lo slogan della manifestazione è stato l'antico detto "una mela al giorno leva il medico di torno".

Hanno presenziato all'iniziativa Carlo Iannace, oncologo dell'associazione Amos Partenio, Vittorio D'Alessio, sindaco di Mercogliano e medico senologo, Maria Tortoriello, direttore di Coldiretti Avellino, Marianna Venuti, responsabile Coldiretti Donne Impresa Avellino, Maria Morgante, direttore generale dell'ASL di Avellino.