Papa Francesco nomina Vescovo di Istambul un sacerdote di Ariano E' don Massimiliano Palinuro. L'annuncio storico ed emozionante da parte di Sergio Melillo

Annuncio storico per la chiesa nelle aree interne. Papa Francesco ha nominato Vescovo di Istanbul e amministratore apostolico dell’Esarcato per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia un giovane sacerdote di Ariano Irpino.

E' don Massimiliano Palinuro, attualmente parroco a Trabzon, già vicario parrocchiale del Santuario Madonna di Fatima nella sua città ed ex parroco di San Nicola Baronia dove ha lasciato un grande ricordo grazie alla sua opera caritatevole e silenziosa.

47 anni compiuti il 10 giugno scorso, ha conseguito il dottorato in teologia biblica presso la pontificia facoltà teologica dell’Italia meridionale, docente di nuovo testamento e incaricato di Filologia greca neotestamentaria, fu ordinato diacono dal compianto pastore Eduardo Davino e sacerdote da Gennaro Pascarella nella Basilica Cattedrale, la stessa in cui oggi è stato dato l'annuncio a mezzogiorno da Sergio Melillo, luogo in cui ha espresso il desiderio di essere consacrato vescovo.

L'augurio di don Carmine Santoro, don Costantino Pratola e dei membri della parrocchia di Santa Maria dei Martiri: "Orgogliosi di aver visto sbocciare la vocazione sacerdotale e di aver custodito i primi germogli della chiamata di don Massimiliano gli porgiamo i nostri auguri per la sua missione di pastore in terra turca, assicurandogli la nostra preghiera e vicinanza affinchè possa essere sull'esempio di Gesù, protetto da Maria, amorevole custode del gregge che gli è stato affidato."

La gioia del Vescovo Sergio Melillo: "Vi chiedo di pregare per lui e per il suo delicato ministero

auguriamo al Vescovo eletto, di essere - con l’aiuto di Maria- testimone di fraternità, costruttore di speranza e annunciatore del Vangelo di Dio che «ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito».