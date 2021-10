Melito Irpino scommette sulla Guardia Nazionale Ambientale: firmato protocollo Prima importante convenzione a livello provinciale per l'organizzazione diretta da Giuseppe Cocca

Importante protocollo d'intesa tra il Comune di Melito Irpino e la Guardia Nazionale Ambientale, con l’incarico di supporto alle attività di vigilanza per la tutela ambientale e zoofila nel territorio del comune ufitano a metà tra Ariano Irpino e Grottaminarda.

Si tratta di una sinergia preziosa, che ha trovato la piena condivisione del sindaco Michele Spinazzola e che premia il grande lavoro della Guardia Nazionale Ambientale di Ariano Irpino, vera e propria sentinella sul territorio a difesa dell'ambiente.

La firma è avvenuta alla presenza del responsabile dell'area tecnica del comune di Melito Irpino Angela Di Minico, del sindaco Michele Spinazzola e i responsabili dell'associazione.

Il dirigente intermedio Giuseppe Cocca e il responsabile di distaccamento di Ariano Irpino Gianluca Cocca si dichiarano soddisfatti per questo primo protocollo di intesa a livello provinciale e si impegnano con la loro squadra ad ottemperare gli impegni presi con l'amministrazione comunale auspicando una fattiva collaborazione anche da parte della popolazione. "Ci occuperemo non solo di salvaguardare l'ambiente ma aiuteremo i cittadini, attraverso una campagna di sensibilizzazione, nel settore di zoofilia (maltrattamento, abbandono ecc) di animali d'affezione.

Ma ecco i passaggi significativi della convenzione

I comuni in base alle disposizioni normative vigenti sono tenuti a porre in essere ogni tipologia di azione necessaria ai fini della tutela del patrimonio ambientale e della salvaguardia del territorio;

è intenzione del Comune di Melito Irpino ampliare e migliorare l’attività di collaborazione nel campo della Protezione Civile e della tutela ambientale sul proprio territorio; la Guardia Nazionale Ambientale (Organizzazione Nazionale non lucrativa di utilità sociale, riconosciuto con D.M. dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare n. 110/2016 con sede in Roma ha tra i propri scopi sociali la protezione e la valorizzazione dell’Ambiente, del Paesaggio della natura e degli animali); per le finalità di cui sopra il Comune di Melito Irpino intende avvalersi, giusta deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 03/08/2021, con la quale è stata approvato anche lo schema della presente convenzione, dell’apporto dei volontari appartenenti alla Guardia Nazionale Ambientale.

L’Associazione si impegna per tutta la durata della convenzione a svolgere con continuità le varie attività

In particolare, si impegna a provvedere, con le proprie unità di personale volontario, i propri mezzi ed attrezzature, al servizio di vigilanza e tutela ambientale e zoofila, previa pianificazione degli stessi con l’Ufficio LL.PP. – Ambiente: Servizio di intervento di protezione civile, in collaborazione con il personale degli enti istituzionali preposti, al fine di regolare la viabilità in occasione di situazione che rendano pericoloso il transito degli autoveicoli e delle persone sulla sede stradale a seguito di eventi calamitosi e/o eccezionali (terremoti, alluvioni, dissesti idrogeologici, nevicate, ecc.), servizio di tutela ambientale, mediante un’attività di controllo preventivo mirato al rispetto dei divieti e delle prescrizioni previste da norme di legge, al fine di diminuire, in particolare, il rischio di incendi boschivi e il deposito incontrollato dei rifiuti, corsi di tutela ambientale e di protezione civile per i volontari, con lezioni impartite da personale specializzato, sulle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell’emergenza e di difesa dell’ambiente, ervizio di consulenza in materia di tutela ambientale e di protezione civile relativamente ai rischi presenti sul territorio, con particolare riferimento al rischio di incendi boschivi e di dissesto idrogeologico, prevenzione e segnalazione di illeciti ambientali mediante pattugliamento sul territorio comunale, anche con l’ausilio di videocamere e veicoli allestiti dall’Associazione;

Verifiche tese a garantire

La tutela dei giardini, dell’arredo urbano, del verde pubblico e dei boschi, la tutela del patrimonio comunale, il rispetto delle normative zoofile, ittiche e venatorie, il censimento delle discariche abusive, il censimento dei manufatti contenenti amianto, il rispetto delle ordinanze e dei regolamenti inerenti all’igiene pubblica e all’utilizzo delle aree pubbliche (rispetto raccolta differenziata, deiezioni canine, ecc.). Interventi di protezione civile e di tutela ambientale utilizzando mezzi e attrezzature di proprietà della stessa Associazione o affidati in comodato d’uso dal Comune. Collaborazione con la Polizia Locale in occasione di eventi particolari, assicurando la presenza numerica dei volontari ritenuti necessari dagli organi di Polizia Locale. Relazione sulle attività espletate per ogni singolo servizio svolto, indicando gli interventi da attuare per il miglioramento dell’attività.

Modalità di svolgimento delle attività e revoca della Convenzione

Le attività previste e gli impegni che scaturiscono dalla presente Convenzione dovranno essere svolti nel rispetto delle finalità perseguite dal Comune e secondo le direttive impartite dall’ufficio competente, pur salvaguardando l’autonomia organizzativa e metodologica dell’Associazione.L’associazione prende atto per sé ed i propri associati che la presente convenzione può essere revocata in qualsiasi momento senza che ciò comporti alcun compenso, in caso di comportamenti difformi dalle disposizioni ricevute o di irregolarità commesse.

Prestazioni di servizi, mezzi ed attrezzature

L’attività di volontariato disciplinata dalla presente Convenzione deve intendersi prestata da ciascun Volontario in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fini di lucro anche indiretti, ed esclusivamente per fini solidaristici, tramite l’Associazione alla quale appartiene.

L’Associazione assicura altresì che Volontari appartenenti alla stessa, incaricati dei compiti operativi, siano assicurati contro gli infortuni e le malattie annessi allo svolgimento dell’attività, nonché per responsabilità civile verso terzi.

Il Comune si impegna, nel caso in cui ne avesse la disponibilità, a dotare l’associazione di un mezzo in comodato gratuito per la durata della collaborazione, che dovrà essere allestito a cura dell’Associazione, la quale dovrà inoltre provvedere alla copertura assicurativa RC, revisione, manutenzione ordinaria e straordinaria del mezzo e al carburante.

Al termine della collaborazione il veicolo dovrà essere riconsegnato nello stato in cui è stato di fatto concesso in comodato all’Associazione, fatto salvo il normale deperimento dovuto all’uso. L’Associazione assicura che le attrezzature e gli eventuali automezzi utilizzati per le attività indicate sono idonei, funzionali e risultano omologati per l’uso e per gli interventi cui sono destinati.

Obbligo del rispetto della dignità e dei diritti degli utenti

È fatto obbligo all’Associazione di svolgere l’attività della presente Convenzione con il massimo rispetto della dignità e dei diritti degli utenti, intendendo per utenti le persone che accedono alle aree oggetto della vigilanza di cui alla presente Convenzione. Eventuali inadempienze al precedente comma porteranno alla sospensione del volontario inadempiente dell’attività della presente Convenzione.

Gratuità del servizio: Le parti si danno reciprocamente atto che le attività svolte nell’ambito della presente convenzione della Guardia Nazionale Ambientale sono svolte a titolo gratuito e nessun onere, nemmeno a titolo di rimborso spese, grava sul bilancio del Comune di Melito Irpino.