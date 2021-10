"Non abbassiamo la guardia, chi parla di dittatura sanitaria è un ignorante" Covid: campagna vaccinale e green pass, l'influencer Mafalda De Simone in prima linea con un video

“Non abbassiamo la guardia. Vaccinarsi è fondamentale”. Questo il monito di Mafalda De Simone, influencer campana che, per l'occasione, ha deciso di girare un mini-video per invitare gli indecisi, soprattutto quelli della sua generazione, a immunizzarsi.

“Non mi stancherò mai di dirlo: il vaccino è fondamentale ora che stiamo ritornando alla normalità. Bisogna raggiungere al più presto l’immunità di gregge. Non possiamo più permetterci restrizioni e ingolfare i reparti di Terapia intensiva degli ospedali.

Dobbiamo ridurre il Covid a una semplice influenza. Con l'obbligatorietà del green pass spero che la campagna vaccinale possa avere un incremento. Non date retta a chi parla di dittatura sanitaria o regime. C'è una sola parola per etichettare chi la pensa così: ignoranti. La gente è morta di Covid. Il resto sono chiacchere da bar. Per questo è necessario vaccinarsi”.