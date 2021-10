A Mercogliano un monumento per ricordare l'eroe Salvo D'Acquisto L'inaugurazione venerdì nella villa comunale di via Santangelo

Sarà inaugurato venerdì 15 ottobre, alle ore 15:30, il monumento che l’Associazione Nazionale Carabinieri-Sezione di Mercogliano, insieme all'Amministrazione Comunale di Mercogliano, ha installato nella villa comunale di Via Santangelo in memoria del Vice Brigadiere dei Carabinieri Salvo D'Acquisto.

Ricorrerà proprio il 15 ottobre l'anniversario della nascita di D’Acquisto, natio di Napoli, uomo di sacrificio ed eroismo, che morì a soli 22 anni fucilato dal fuoco delle truppe tedesche per salvare un gruppo di ostaggi civili durante un rastrellamento delle truppe naziste nel corso della seconda guerra mondiale. Esempio di altruismo, fu insignito della medaglia d'oro al valore militare e per lui è in corso la causa di beatificazione.

L'obiettivo dell’iniziativa è di onorare la memoria di un uomo coraggioso e altruista e, attraverso la creazione di un piccolo spazio pubblico dedicato, di tenere sempre alta l'attenzione sulla Storia e sugli esempi virtuosi che essa ci ha lasciato in eredità.