Vaccino covid e influenza insieme. "Funziona e non ha effetti collaterali" Il presidente dell'ordine dei medici di Avellino Sellitto: importante sottoporsi

Covid e influenza, i vaccini vanno fatti e non hanno fatti collaterali. Anzi. I medici di base sono alle prese con le domande dei pazienti più anziani e delle loro famiglie che, naturalmente, vogliono sapere gli effetti collaterali della doppia vaccinazione. Il presidente dell'ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto precisa: «Si può fare - conferma Sellitto - Non ci sono effetti collaterali. Le alternative sono due: o il vaccino anti Covid e quello antinfluenzale vengono somministrati lo stesso giorno. Oppure può passare qualche giorno l'uno dall'altro». Anche l'Aifa, l'agenzia italiana del farmaco, sdogana la procedura autorizzata dalla circolare del ministero della Salute del 2 ottobre. Uno studio pubblicato sul British Medical Journal e finanziato dal National Institute for Health Research inglese evidenzia inoltre che «è sicuro ed efficace vaccinarsi in parallelo». Il comitato di esperti Oms sostiene non solo che la duplice vaccinazione è «accettabile» ma «massimizzerà l'assorbimento di entrambi i vaccini». Intanto dallo scorso primo ottobreè partita la Campagna Vaccinale Antinfluenzale in provincia di Avellino, in collaborazione con l'Ordine dei Medici di Avellino. La campagna è partita dai soggetti di pari o età superiore ai 75 anni e soggetti di età compresa tra i 65 e i 74 anni in presenza di patologie che aumentano il rischio di complicanze da influenza. A seguire la somministrazione del vaccino antinfluenzale interesserà i gruppi a rischio come le donne che all'inizio della stagione epidemica si trovano in gravidanza e nel periodo “postpartum”; persone di età pari o superiore ai 65 anni e persone con patologie croniche di qualsiasi età che potrebbero presentare un aumentato rischio di complicanze secondarie all'influenza; bambini di età compresa tra 6 mesi e 6 anni e persone di età pari o superiore ai 60 anni; operatori sanitari; soggetti addetti a servizi pubblici di primario interesse collettivo;personale che, per motivi di lavoro è a contatto con animali che potrebbero costituire fonte di infezione di virus influenzali non umani; soggetti residenti o ricoverati in strutture socio-sanitarie a cui verrà somministrato il vaccino in loco; soggetti allettati o disabili per i quali è necessaria la vaccinazione domiciliare.La vaccinazione va effettuata negli ambulatori dei Medici di Medicina Generale, in alternativa è possibile rivolgersi presso il Centro Vaccinale del Distretto Sanitario di residenza. L’Asl di Avellino ricorda, inoltre, che il vaccino contro l’influenza è gratuito, garantisce una buona protezione ed è assolutamente sicuro. La Campagna Vaccinale Antinfluenzale dell’ASL è coordinata dal Servizio Epidemiologia e Prevenzione (Dipartimento di Prevenzione).