Amos Partenio, visite gratuite con Iannace. "Grazie ai medici e volontari" Nuova tappa della carovana della prevenzione con screening eseguiti nella sede della Misericordia

Un altro venerdì dedicato alla prevenzione con Amos Partenio a Mercogliano. Nel pomeriggio di ieri, 15 ottobre, l’associazione guidata dal senologo Carlo Iannace ha organizzato gli ambulatori delle visite gratuite. Ad ospitarli, la sede della Misericordia del Partenio, il centro “Città a Spasso - Virgilio Barbieri” a Torelli di Mercogliano, dove il senologo dottor Carlo Iannace ha effettuato le visite senologiche, l’ecografista dottoressa Valentina Picariello ha eseguito le ecografie e l’audioprotesista dottor Francesco Topo gli esami audiometrici. I ringraziamenti dell’Amos Partenio come sempre vanno ai medici che operano instancabilmente sul territorio per diffondere l’importanza della prevenzione. "Grazie al sindaco di Mercogliano Vittorio D’Alessio e al presidente della Misericordia del Partenio Luca De Angelis, per l’accoglienza e l’ospitalità nella confortevole struttura comunale. Un grazie speciale alle nostre volontarie che accolgono e seguono i pazienti sempre con il sorriso e alla dottoressa Michela Schettino per la collaborazione. Per i prossimi appuntamenti con la prevenzione in rosa continuate a seguire la nostra pagina Facebook Amos Partenio- spiegano le referenti -".