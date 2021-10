Lotto, super vincita a Montoro da 125mila euro: è caccia al fortunato giocatore Con una giocata da 20mila euro su tutte le ruote indovinati 4 terni e una quaterna

La notizia è di quelle che hanno fatto subito il giro del paese. Il Lotto premia la Campania, nel concorso del 21 ottobre, a Montoro, in provincia di Avellino, un giocatore ha centrato una vincita da 124.500 euro, la più alta dell'ultimo concorso. Una vittoria ricchissima realizzata con una giocata da 20,00 euro sui numeri 9-32-63-90 su tutte le ruote, che ha permesso a un fortunato giocatore di indovinare quattro terni e una quaterna. Ma la dea bendata ha premiato anche altri giocatori tra le province campane. A Sarno, in provincia di Salerno, invece, sono stati vinti altri 14.000,00 euro. In totale la regione ha conquistato oltre 138.000,00 euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 12,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 920,4 milioni dall'inizio dell'anno.