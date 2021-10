Tronco stradale Torelli-Alvanite, Rifondazione: "Strada pericolosa" Lettera aperta al sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio e all’assessore ai lavori pubblici

Con la presente segnaliamo una serie di criticità che riguardano il tronco stradale che dalla frazione Torelli conduce verso la SS 7 bis località Alvanella, ovvero Via fontana San Nicola. Nello specifico riscontriamo che lo stesso è privo di una adeguata segnaletica sia orizzontale che verticale, nonché di dissuasori attivi e/o passivi necessari per impedire eccessi di velocità, causa di pericolosi rischi a danno di cittadini residenti e pedoni, considerato che lungo la bretella in questione, negli ultimi anni il traffico veicolare è molto aumentato. Invitiamo le autorità citate in calce ad intervenire con misure adeguate e definitive.