Covid, 13 casi ad Altavilla. Sospeso il servizio mensa a scuola Il provvedimento in vigore fino al 16 novembre

Ad Altavilla Irpina, dopo la comunicazione da parte dell'Asl, dei 13 contagi in paese, Il dirigente scolastico dell'Istituto "Cosimo Caruso", prof.ssa Maria Teresa Cipriano, ha firmato in data odierna l'avviso concernente la sospensione del servizio mensa Scuola dell’Infanzia di Altavilla Irpina dal 09/11/2021 al 16/11/2021. "Si informano le SS.LL che da oggi 09/11/2021 fino al 16/11/2021 sarà sospeso il servizio di refezione scolastica per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di Altavilla Irpina come da comunicazione email del Segretario Comunale Dott.ssa Nadia Della Monica del 09/11/2021. Tutti i docenti della Scuola dell’Infanzia sono in servizio in orario antimeridiano".