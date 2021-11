Covid Cervinara: 22 guariti e 2 positivi. Scuola, il sindaco incontra le mamme Nel pomeriggio la nuova relazione dell'Asl. Calano i positivi

22 guariti e 2 nuovi positivi . Un dato che conforta quello che arriva da Cervinara, alle prese da settimane con la quarta ondata di contagi da Covid. "Continua il lento ma costante calo della curva dei contagi - spiega il sindaco Caterina Lengua-. Le misure restrittive che abbiamo adottato sin dall'avvio di questa quarta ondata stanno dando i risultati auspicati. Oggi ci vengono segnalati dall'Azienda sanitaria 2 nuovi casi di positività, mentre è davvero incoraggiante il numero delle 22 persone che, all'esito del tampone di controllo fatto ieri, sono risultate guarite. Il dato delle persone attualmente positive scende, dunque, a 101. Siamo in attesa di ricevere, a breve, la relazione epidemiologica dell'Asl relativa ai dati emersi nella scorsa settimana. Sulla scorta di detta relazione adotteremo ogni provvedimento necessario a garantire la definitiva contrazione della curva. Peraltro, alle ore 15.00, assieme alla Dirigente scolastica incontreremo una delegazione delle mamme degli alunni dell'Istituto scolastico F.De Sanctis per um aggiornamento della situazione, alla luce della relazione che l'Asl sta per trasmettere.Domani, peraltro, verrà eseguito, su iniziativa del comune, uno screening dei dipendenti comunali - conclude il Sindaco Caterina Lengua -".