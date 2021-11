Covid, multe a Cervinara: restano chiuse piazze, scuole, cimitero e mercato Ancora linea dura per bloccare il virus. Multe per mancato utilizzo mascherina e assembramenti

Dieci multe in paese per il mancato rispetto del distanziamento e dell'utilizzo della mascherina e si continua con la linea dura per fermare il coronavirus. Cervinara, paese colpito per primo in Irpinia dalla quarta ondata, non allenta le misure anti contagio. Intanto dalla Questura di Avellino arrivano i dati sui controlli straordinari, invocati proprio in virtù di un focolaio esploso alcune settimane addietro, dopo una festa privata in cui si erano avuti contagi a catena. La situazione epidemiologica resta osservata speciale e oggi sono state prorogate le misure di emergenza epidemiologica. Oggi il sindaco Lengua ha avuto la nuova relazione dell'Asl. "Resta la sospensione di tutte le attività didattiche in presenza sino al giorno 22 novembre, del mercato settimanale per il giorno 17 novembre, il divieto di stazionamento in tutte le piazze nei giorni 19,20 e 21 novembre. Chiusura del cimitero e della villa comunale sino al 22 novembre". Queste in sintesi le disposizioni prorogate in paese. "Abbiamo da poco concluso, assieme alla Dirigente scolastica, la riunione con la delegazione delle mamme degli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo F.De Sanctis, a cui ha partecipato anche la rappresentate dell’Istituto. E’ statal'occasione per fare il punto della situazione relativa alla comunità scolastica, alla luce della relazione trasmessa dall’Asl nel primo pomeriggio e redatta sulla scorta dei dati rilevati nell’ultima settimana. Dall’aggiornamento comunicato dall’azienda sanitaria emerge che, nonostante i segnali di deflessione della curva epidemiologica, l’incidenza settimanale è ancora superiore al livello di attenzione. Per cui sono da confermare per un’altra settimana le misure di contenimento e contrasto al contagio già adottate dall’Amministrazione comunale. Il persistere di una situazione epidemiologica ancora delicata impone, quindi, di proseguire con le misure restrittive che richiedono sacrifici da parte di tutti. In tale ottica, raccogliendo la sollecitazione dell’Asl, è stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, sino al giorno 22 novembre. Con la stessa ordinanza è stato, altresì, disposto il divieto di stazionamento nelle piazze comunali ed il divieto di assembramento nei luoghi aperti al pubblico nei giorni di venerdì 19 , sabato 20 e domenica 21 novembre oltre che la sospensione del mercato settimanale per il giorno 17 novembre, chiusura del cimitero e della villa comunale sino al 22 novembre, salvo ulteriori modifiche o comunicazioni da parte del dipartimento di prevenzione su ogni significativa evoluzione del quadro epidemiologico che richiedesse la rivisitazione delle adottate misure di prevenzione. Come sempre, vista la delicatezza della situazione, ricordiamo a tutti l’importanza del rispetto delle regole sull’obbligo della mascherina, sul distanziamento sociale e sul divieto di assembramenti!.