Covid, boom di casi: Irpinia nella quarta ondata. San Mango: focolaio dopo festa Il tasso di positività schizza al 7,7%. 79 casi in Irpinia: è il dato più alto della quarta ondata

Mai così tanti in un solo giorno. Numeri a due cifre che puntano alle cento unità. I contagi da covid parlano e descrivono la piena quarta ondata della pandemia che, ormai, ha travolto la provincia irpina. Ieri il numero più alto di contagi che si registra in una sola giornata in questa quarta ondata della pandemia. L’Asl ha comunicato 79 nuovi casi di Covid-19, mentre scatta un lockdown soft a San Mango sul Calore. Nel paesino guidato da Teodoro Boccuzzi si torna all’asporto anche per i bar a causa di un’improvvisa impennata di contagi. 14 casi in un solo giorno. A scatenare il cluster sarebbe stata una festa a cui avrebbero preso parte più famiglie. Decine si isolamenti cautelari sono scattati in paese. Il sindaco è alle prese con la gestione di una situazione difficile che ha imposto regole più severe, per provare a fermare il coronavirus. “Abbiamo provveduto ad emanare un’ordinanza che prevede per gli esercizi pubblici che somministrano cibo e bevande il solo asporto. È stato sospeso anche il mercato settimanale del venerdì” Spiega la fascia tricolore. In paese è alta l’allerta. Ci sarebbero già altre persone da sottoporre a tampone e che avrebbero già sviluppato sintomi lievi del contagio. I 14ntagi di San Man- go sul Calore rientrano tra i 79 ufficializzati dall’Azienda sanitaria in seguito all’analisi di 1.013 tamponi. L’indice di positività schizza di nuovo verso l’alto e raggiunge il 7,7%.