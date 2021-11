Don Vitaliano: "Ho chiesto ai fedeli non vaccinati di non venire a messa" Il parroco di Capocastello: "provo grande sofferenza ma non potevo fare altrimenti"

Non si fermano le scritte no vax ad Avellino e nel mirino finisce sempre la centralissima chiesa del Rosario. Stanotte hanno lasciato questa firma in calce: "che cos'è la finestra di Overton?" Una teoria che spiega come si manipolano le masse. Sulle posizioni dei no vax è durissimo il vice direttore della Caritas e parroco di Mercogliano, don Vitaliano Della Sala: “Costretto a dire ai no vax di non venire a messa. Purtroppo dire una cosa del genere ai propri fedeli per un sacerdote è una sofferenza enorme ma, dal momento che a Mercogliano siamo piuttosto preoccupati per l'escalation dei contagi in questi ultimi giorni, mi sono visto costretto a dire a chi non è vaccinato di rimanere a casa. Parliamo tanto di carità, anche vaccinarsi è un gesto di carità verso il prossimo, ci si vaccina non solo per far star bene sé stessi”.