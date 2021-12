Torna la neve in Irpinia. Fiocchi bianchi e gelo artico a Montevergine Nevica ancora sul Partenio. Le previsioni confermano: settimana polare

Trona la neve in irpinia. La dama bianca è tornata a fare visita sulle vette del Partenio e il risveglio in questo giorno di inizio settimana è da incanto e candore. A quota 1480 la neve si è posata copiosa. Nella notte si sono registrate intense nevicate a Montevergine. E stamane continua la precipitazione nevosa. Il risveglio garantisce, come mostra uno scatto dell'Osservatorio di Montevergine, una immagine da cartolina.

"Come ampiamente annunciato nei nostri bollettini, la neve è tornata all’Osservatorio, accompagnata da venti di tramontana. I fiocchi si sono spinti sino a 1000 metri di quota.", spiegano gli esperti dell'Osservatorio di Montevergine.