Emergenza randagismo, cani aggrediscono e uccidono un pony nell'avellinese Il sindaco di Capriglia: uno dei due pitbull senza microchip, servono provvedimenti

Emergenza randagismo nell'avellinese, dove lo scorso martedì due cani hanno aggredito e ucciso un pony. A segnalarlo è il sindaco di Capriglia Irpina, Nunziante Picariello, che in una nota all'Asl invoca soluzioni ad horas per quella che per la piccola comunità è diventata una emergenza: “Nella giornata di martedì dei cani, tra cui due Pitbull, sul territorio del nostro comune hanno assalito e ucciso un cavallo Pony . Uno dei Pitbull catturato dal servizio veterinario era senza microchip pertanto è da considerare “RANDAGIO”. Non vogliamo parlare di quello che poteva accadere – dichiara l’amministrazione comunale – che fortunatamente non è accaduto. Conclusione il cane ricoverato presso il canile con un costo giornaliero per il comune di circa 4.00 euro e il risarcimento danni al proprietario del cavallo al quale va tutta la nostra solidarietà”.

Dopo il tragico evento, il sindaco Nunziante Picariello ha fatto presente ed inviato una lettera nella giornata di oggi 23/04/24 all’ASL, per prendere seri provvedimenti, con la richiesta in oggetto di microcippare le specie canine presenti sul territorio comunale.Nella lettera il sindaco chiede agli uffici dell’ASL, di prendere atto delle continue segnalazioni dei cittadini in merito a gruppi di cani che circolano per il territorio comunale e dei gravi fatti accaduti ieri, ben noti anche a questo ufficio Asl, e rinnova la richiesta già avanzata per la microcippatura della specie canina presente sul territorio comunale.