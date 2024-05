Avellino: ecco l'avversario nei quarti di finale promozione Il tabellone playoff per i lupi e le sfide del secondo turno della fase nazionale

L'Avellino affronterà il Catania nei quarti di finale promozione (secondo turno fase nazionale playoff). In mattinata il sorteggio nella sede di Sky Sport e i biancoverdi hanno scoperto l'avversario. Sarà nuova doppia sfida con gli etnei dopo i match della stagione regolare (0-2 al "Massimino", 5-2 al "Partenio-Lombardi") e nei playoff per la Serie B i due club si ritroveranno dopo 23 anni (semifinale playoff del girone B nel 2001).

Martedì l'andata al "Massimino", sabato la sfida al "Partenio"

La prima gara è in programma al "Massimino" martedì sera, la sfida di ritorno si giocherà al "Partenio-Lombardi" sabato sera. In caso di parità al termine dei 180 minuti l'Avellino accederà al turno successivo in virtù del ruolo di testa di serie, garantito dal secondo posto nella regular season. La vincente di Catania-Avellino sfiderà la vincente di Vicenza-Padova in semifinale (lupi con secondo match in trasferta nel caso di semifinale e di finale). Nella final four non ci saranno valori di classifica.

Il tabellone

Serie C - Playoff

Quarti di finale

A) Catania - Avellino

B) Vicenza - Padova

C) Juventus Next Gen - Carrarese

D) Benevento - Torres

Semifinali

1) A v. B

2) C v. D

Finale

A v. B - C v. D

Sviluppo del sorteggio

Secondo turno fase nazionale

Andata 21/5 - Ritorno 25/5

1) Juventus Next Gen - Carrarese

2) Catania - Avellino

3) Benevento - Torres

4) LR Vicenza - Padova

Final Four - Semfinali

Andata 28/5 - Ritorno 2/6

5) vincente 2 (CAT-AVE) v. vincente 4 (VIC-PAD)

6) vincente 1 (JNG-CAR) v. vincente 3 (BEN-TRS)

Final Four - Finale

Andata 5/6 - Ritorno 9/6

7) vincente 5 (CAT-AVE / VIC-PAD) v. vincente 6 (JNG-CAR / BEN-TRS)