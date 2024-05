Santa Rita, celebrazioni e preghiere per la Santa dei casi impossibili A Pozzo del Sale preghiere, messe e momenti di fede

La devozione per Santa Rita si rinnova a Pozzo del Sale, con una celebrazione speciale che avrà luogo nella pittoresca piazzetta dedicata alla Santa. La Messa sarà celebrata alle ore 19:40 di mercoledì 22, un momento di preghiera e riflessione che coinvolgerà l’intera comunità. Al termine della Santa Messa, il cielo si illuminerà con dei magnifici fuochi d’artificio, in un’esplosione di colori che celebrerà la devozione per la Santa dei Casi Impossibili.

La celebrazione sarà presieduta da Don Marcelo Tahuil, parroco di Grottolella, con la presenza del Sindaco e dell’amministrazione comunale, a testimonianza dell’importanza che la celebrazione riveste per la comunità locale.