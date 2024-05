A Santo Stefano del Sole lo sposo arriva in camion: è festa grande Enrico e Carmela sposi hanno guidato il corteo nunziale a bordo della grossa trattrice dello sposo

Anche nel giorno del suo matrimonio non ha abbandonato la sua trattrice Enrico Matarazzo, camionista di lungo corso irpino, che ha coinvolto tutto il paese per le sue nozze con la sua adorata e amata Carmela Romano. Il suo è stato un arrivo trionfale nel giorno delle nozze, nel centro del paese a bordo del grosso mezzo. Nella piazza Belvedere del paese di Santo Stefano del Sole Enrico è arrivato a bordo del suo camion, addobbato a festa, con tanto di veli e coccarde per raggiungere la sua amata, per giurarsi eterno amore. Un momento di grande festa per sposi, parenti, amici e per l'intera comunità. Al passaggio del grosso bisonte della strada per le vie del centro, in tanti hanno applaudito per la festa dell'amore di Carmela ed Enrico, che si sono giurati eterno amore in comune, alla presenza del sindaco Gerardo Santoli. Elegantissimi i due festeggiati: cappello a cilindro per lui con abito in doppio petto, pizzi e ricami per l'abito della sposa lungo e arricchito da un romantico strascico e una raffinata veletta. Dopo la cerimonia civile i due novelli sposi sono stati salutati dagli invitati e compaesani nella piazza per poi salire a bordo della grossa trattrice. Poi partenza, rigorosamente a suon di clacson, scampanellii, applausi e lanci di riso alla volta di Mirabella Eclano per la grande festa.