Incidente auto-scooter: 17enne in ospedale, paura sulla Statale Ieri sera a Marzano di Nola

Schianto tra auto e scooter, paura sulla Statale per un giovanissimo a Marzano di Nola. Ad avere la peggio il centauro 17enne che per le ferite riportate e` stato trasportato in ospedale. Il sinistro stradale e` avvenuto nel territorio di Marzano di Nola lungo la strada statale 403. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Lauro che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente. Gli agenti hanno effettuato i rilievi di rito e coordinato le operazioni del soccorso. Il 17enne dopo essere stato stabilizzato dai sanitari del 118, e` stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Nola. Il giovane e` stato sottoposto a tutti gli accertamenti diagnostici necessari per escludere ogni rischio. Fortunatamente dai primi accertamenti le sue condizioni non sarebbero risultate gravi.