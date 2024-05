Avellino, da ottobre a maggio: la carica dei tifosi, poi il Catania Nuova sfida con gli etnei e alla vigilia della gara in campionato ci fu l'abbraccio squadra-tifosi

Ieri pomeriggio l'Avellino ha chiuso l'allenamento con la carica dei tifosi verso i playoff e con l'esito del sorteggio per i quarti di finale promozione (Catania-Avellino) il ricordo dei supporter biancoverdi non può che tornare all'ottobre scorso, quando alla vigilia del match con gli etnei, poi vinto con il finale di 2-0 (i lupi sfatarono un tabù lungo 75 anni) il tifo organizzato decise di raggiungere il "Partenio-Lombardi" alla vigilia della gara in virtù del divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Avellino al "Massimino". Quanto accaduto a fine ottobre si è ricreato, di fatto, fedelmente con l'abbraccio squadra-tifosi prima del match in trasferta a Catania nelle scorse ore.

Attesa per la decisione sulle trasferte dei tifosi

In regular season sia per la gara d'andata che per quella di ritorno fu posto il divieto di trasferta ai residenti nelle due province sia al "Massimino" che al "Partenio-Lombardi". Nelle prossime ore si scoprirà la decisione di Prefetture e dell'Osservatorio per i due match playoff, validi per il secondo turno della fase nazionale.