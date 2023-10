VIDEO | Verso Catania-Avellino: la carica dei tifosi biancoverdi alla rifinitura Cori all'esterno durante l'allenamento, poi l'ingresso in tribuna Montevergine

Catania-Avellino sarà giocata senza tifosi biancoverdi al "Massimino". Il prefetto di Catania ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Avellino per tutti i settori dello stadio e la chiusura del settore ospiti dell'impianto sportivo etneo ma, come presentato ieri dal tifo organizzato, i supporter irpini hanno palesato tutto l'entusiasmo per l'ottima fase costruita dalla squadra di Michele Pazienza, seconda con il Benevento a -2 dalla Juve Stabia capolista dopo dieci turni del girone C di Serie C, con la striscia aperta di quattro vittorie consecutive in campionato (cinque considerando anche la Coppa Italia di Serie C) e tutta la carica verso la trasferta di Catania per il big match dell'undicesimo turno. La piazza avellinese spera di sfatare il tabù Cibali-Massimino che dura da 75 anni.

Ecco le immagini dallo stadio "Partenio-Lombardi" al termine della rifinitura