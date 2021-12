A Mercogliano il Natale condiviso con un dono sospeso Iniziativa di solidarietà per le festività

Al via da oggi a Mercogliano l'iniziativa ”Natale condiviso – #donosospeso” che unisce, anche quest'anno, le Associazioni - in prima linea la Pro Loco Mercogliano e la Misericordia del Partenio - l’Abbazia Territoriale di Montevergine, Don Vitaliano Della Sala, l'Amministrazione Comunale e i commercianti locali.

Condivisione, solidarietà ed un incentivo a servirsi nei negozi vicino casa: questi i messaggi a sostegno dell'iniziativa.

Gli effetti della pandemia sull'economia delle famiglie non sono finiti e tante non riusciranno a vivere le festività in serenità, ecco perché Natale Condiviso anche quest'anno è un’occasione unica per sostenere l'economia locale e compiere un gesto solidale.

I cittadini, da oggi fino alla fine del mese di dicembre, acquistando nei negozi di Mercogliano che aderiscono all'iniziativa, sosterranno l’economia di prossimità e, contemporaneamente, lasciando in negozio un dono sospeso potranno essere vicini ad un loro concittadino in difficoltà.

I doni sospesi - dai beni di prima necessità al buono pizza a domicilio, dai giocattoli per i bimbi agli articoli per la casa - saranno, poi, ritirati dai volontari delle associazioni e consegnati al Banco di Solidarietà dell’Abbazia Territoriale di Montevergine che li distribuirà nei giorni prima di Natale e prima dell’Epifania. Altri doni sospesi saranno destinati direttamente da Don Vitaliano Della Sala alle famiglie in difficoltà del territorio locale.