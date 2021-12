Frane e terremoti: l'Irpinia è a rischio. Se ne parla all'Amabile Dopo le tragedia di Quindici e Cervinara un convengo sul tema

Il dissesto idrogeologico è un tema di grande rilevanza in una provincia come quella irpina dove larga parte del territorio è soggetto a smottamenti, frane e alluvioni. Come non ricordare le tragedie di Quindici e Cervinara e gli ultimi fenomeni che hanno interessato prima Montoro e poi San Martino Valle Caudina. Di tutto questo si parlerà domani, sabato 11 dicembre, presso l’Istituto tecnico economico “Luigi Amabile” di Avellino. Dalle 8,30 alle 10 è in programma presso l’aula magna l’incontro sul tema “Georischi e prevenzione, gli alunni dell’Amabile e le buone pratiche di protezione civile” che vedrà la partecipazione del geologo Roberto D’Orsi, esperto in pianificazione e gestione dei rischi geologici. L’introduzione è affidata alla professoressa Cristina Di Marzo Capozzi.

“La nostra è una terra che somma due emergenze legate a catastrofi naturali: le frane e i terremoti – dice la dirigente scolastica Antonella Pappalardo – ecco perché nell’ambito dell’insegnamento della geografia stiamo formando i nostri ragazzi su due livelli: la conoscenza e la valorizzazione del territorio, ma anche la sua difesa. A tutto questo vanno aggiunti gli elementi basilari di protezione civile che sono necessari per diffondere la cultura della sicurezza”.