Nomina assessore Serluca, Franza: "Orgoglio arianese e collaborazione leale" Un ruolo importante in settore strategico per l'Irpinia

"Congratulazioni alla dottoressa Maria Carmela Serluca per la nomina ad assessore all’agricoltura. È un riconoscimento importante per il suo percorso e per le competenze che potrà mettere al servizio di un settore strategico, e rappresenta anche un segnale significativo per l’Irpinia, dentro il solco di una coalizione progressista che punta a valorizzare merito, territori e filiere produttive".

Lo scrive in una nota il sindaco di Ariano Irpino Enrico Franza

"Consentitemi, inoltre, un sentimento di particolare orgoglio: la dottoressa Serluca è arianese, espressione della nostra comunità. Un motivo in più per augurarle buon lavoro, con l’auspicio di una collaborazione leale e concreta nell’interesse delle nostre comunità".