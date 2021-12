Covid Irpinia, avanza il virus nelle scuole. Tutto pronto per il V- day bimbi 30 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma sono tanti i casi tra i bambini tra i 5 e gli 11 anni

Torna a scendere la curva dei contagi in Irpinia, nelle ultime 24 ore sono 30 i nuovi casi su 494 tamponi. Si guarda con particolare apprensione ai comuni dell'hinterland cittadino: oltre ai 9 nuovi casi di Avellino si registrano altri 5 contagi a Mercogliano, 3 ad Atripalda, 4 a Monteforte Irpino.

Tra i positivi sono sempre più quelli della fascia 5- 12 anni. E' nelle scuole elementari infatti che il virus avanza a cominciare dalla città capoluogo, ma nuovi casi si registrano anche a Lioni dove il sindaco Yuri Gioino ha chiuso temporaneamente la mensa e il trasporto scolastico. Niente scuolabus anche a Capriglia irpina mentre a Chiusano San Domenico il primo cittadino Carmine De Angelis ha disposto la chiusura dell’istituto comprensivo fino a mercoledi 15 dicembre per la sanificazione.

Nel frattempo l'azienda sanitaria si prepara al V-day per i più piccoli. Si parte il 16 dicembre, come in tutta la Regione Campania. Ma non decollano le prenotazioni, c'è ancora troppa confusione tra i genitori. Su una platea di 22 942 bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, chiamati a fare il vaccino anti covid, soltanto 500 finora hanno prenotato la somministrazione del siero collegandosi al link: adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino.

Un segnale che preoccupa pediatri ed esperti che in qusti giorni richiamano le famiglie al senso di responsabilità rassicurando sulla necessità di proteggere i più piccoli anche se non sviluppano gravi sintomatologie. La macchina organizzata dall’Asl di Avellino, messa a punto nelle ultime ore, vede impegnati 18 centri vaccinali per le somministrazioni ai più piccoli. Mercoledi 16 saranno aperti anche dehli hub presso tre istituti scolastici: ad Avellino, Ariano e Montoro. Non saranno disponibili per ora le vaccinazioni negli ambulatori dei pediatri di base in Irpinia, per problemi organizzativi i pediatri di libera scelta che hanno aderito, 32 su 42, per ora non somministreranno vaccini nei loro studi. Il vaccino per i bimbi sarà esclusivamente Pfizer, con una dose da 10 mcg, pari ad un terzo di quella degli adulti.

C'è infine il capitolo terze dosi per gli adulti, che in Irpinia resta legato alla lotteria del click day. Domenica in pochi minuti sono andati esauriti tutti i 900 posti disponibili presso i 4 drive through allestiti dall'Asl ad Avellino (zona Pianodardine), Ariano in Contrada Orneta, Moschiano in Piazza IV novembre e Sant’Angelo dei Lombardi . Fino a giovedì, sono tutti prenotati i posti disponibili presso i 19 hub vaccinali di Avellino e provincia. Nelle prossime ore, l’Asl dovrebbe comunicare i centri vaccinali attivi da venerdì in poi per poi sbloccare di nuovo la piattaforma Soresa al fine di consentire ai cittadini di prenotarsi.