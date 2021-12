Avellino. Anziana muore di covid al Moscati. Ricoveri in risalita Ancora un decesso. Si tratta di una 80enne di Quadrelle: l'anziana era vaccinata

È deceduta ieri sera, nell’Unità operativa Covid di Malattie Infettive dell’Azienda ospedaliera Moscati, una paziente di 80 anni di Quadrelle (Av), ricoverata dal 2 dicembre scorso in terapia sub-intensiva. L'anziana che presentava altre comorbilità era vaccinata. Ma con il passare dei giorni il suo quadro clinico è progressivamente peggiorato, fino al decesso avvenuto ieri sera nel reparto guidato dal dottore Angelo Storti. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 12 pazienti: 11 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e uno nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione. Ricoveri in risalita in Irpinia e i sindaci predicano cautela.

Non si ferma la diffusione del virus nel capoluogo. Altri 9 positivi, di cui 4 bambini, su un totale di 30 casi su 494 tamponi fatti analizzare dai laboratori. Il tasso d’incidenza si attesta al 6,1%. Scuole e Comune chiusi a Chiusano San Domenico da ieri e fino a domani, salvo proroghe.