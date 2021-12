Vaccini ai bambini si parte: ecco sedi e date per le somministrazioni in Irpinia Il programma dell'Asl

Partirà dal 16 dicembre 2021 la Campagna Vaccinale Anti-Covid 19 promossa dall’Asl di Avellino per la fascia di età dai 5 agli 11 anni. Giovedì 16 dicembre dalle ore 9 alle ore 13 saranno aperti i Centri vaccinali distrettuali presso i Distretti Sanitari di Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Baiano, Monteforte Irpino, Sant’Angelo dei Lombardi per la somministrazione del vaccino ai bambini dai 5 agli 11 anni. Inoltre, solo per la giornata del 16 dicembre, dalle ore 9 alle ore 13 saranno effettuate le vaccinazione anche presso 3 istituti scolastici della provincia: I.C. “P.S. Mancini” di Ariano Irpino, I.C. “A.F. Galiani” di Montoro, I.C. “Regina Margherita-L. Da Vinci” di Avellino. IIgenitori potranno effettuare l’adesione alla Campagna Vaccinale pediatrica anti-Covid al link https://adesionevaccinazioni.soresa.it/adesione/cittadino . La convocazione per la vaccinazione avverrà via sms da parte dell’Asl. I bambini dovranno presentarsi minuti di tessera sanitaria e accompagnati dal genitore/genitori. Dal 17 dicembre la Campagna Vaccinale Pediatrica Anti-Covid proseguirà presso i Distretti sanitari in orario pomeridiano, secondo calendario.