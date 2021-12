Covid, cluster a Caposele: 19 positivi, anche il sindaco Melillo Il focolaio scoppiato nell'istituto comprensivo del paese

Non si ferma la diffusione del virus ad Avellino e provincia. Oggi si sono registrati 74 positivi su 1.040 tamponi esaminati.

Un trend sostanzialmente stabile rispetto alle 24 ore precedenti ma c'è paura per il cluster a Caposele dove se ne contano ben 19, tra cui il sindaco Lorenzo Melillo.

Il focolaio è scoppiato all'istituto comprensivo De Sanctis, tra le prime classi delle elementari. “Temiamo che i numeri possano salire nei prossimi giorni – dichiara il vicesindaco Armando Sturchio - Almeno una decina in più. Contagiati anche insegnanti".

E l'Asl starebbe valutando provvedimenti restrittivi. Altri sette casi nel capoluogo e sei a Montoro.

Intanto era vaccinata ma presentava comorbilità l'80enne di Quadrelle morta all'ospedale Moscati, ricoverata dallo scorso 2 dicembre in terapia sub-intensiva.

Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati sono ricoverati 12 pazienti: 11 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e uno nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione.

Come se non bastasse il Covid, stamattina gli alunni della succursale del liceo scientifico Mancini a via Ferrante hanno inscenato una breve protesta, poi subito rientrata, per i termosifoni che funzionavano a singhiozzo.

E dopodomani ci sarà lo start alle vaccinazioni per i bambini ma in Irpinia è ancora molto basso il numero dei prenotati. “Poco più di 600, confidiamo nell'opera di convincimento dei pediatri – spiega la manager Asl Maria Morgante – del resto anche all'inizio delle somministrazioni per gli adulti c'era un po' di scetticismo”.