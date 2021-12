A Caposele si allarga il focolaio: molti bimbi positivi. "Nessun caso grave" Covid. Il sindaco Melillo: nessun positivo in ospedale. Solo sintomi lievi

“La situazione in paese, a Caposele, è sotto controllo, ma l’allerta resta alta. Stiamo procedendo con una serie di verifiche sanitarie certosine e capillari, per fermare la corsa del virus. Per questo sale il numero dei contagi. Ma tutti i positivi sono a casa, non abbiamo alcun caso grave di coronavirus, per nessuno, fortunatamente, dei circa 60 casi in paese è stato necessario il ricovero in ospedale”. Il sindaco di Caposele Lorenzo Melillo, anche lui positivo da 12 giorni al virus, illustra l’andamento epidemiologico in paese. Altri 24 i casi contabilizzati ieri. Molti sono bambini, risultati contagiati dopo un focolaio esploso a scuola. “L’emergenza pandemica in paese fortunatamente non si è trasformata in una emergenza sanitaria – spiega Melillo -. Ci auguriamo che nel giro di pochi giorni la situazione migliori rapidamente, e che l’emergenza rientri. Sono stati sottoposti a tampone tutti i contatti non conviventi dei positivi gia` riscontrati, quindi gia` in isolamento fiduciario. Domani si procedera` con una seconda tappa, sempre nell’area Pip del paese. Le scuole restano chiuse. Se ne riparlera` per riaprire molto probabilmente dopo le festivita` natalizie”. Intanto a Natale ci sarà la consueta diretta dal Santuario di Materdomini per consentire anche a tutte le persone isolate di poter seguire la Santa Messa. “Sono numerose le famiglie in quarantena in paese e complessivamente ho dovuto emanare 140 provvedimento di isolamento domiciliare – spiega Melillo –“.

Decolla intanto il tasso d’incidenza. Il rapporto tra tamponi e casi scovati e` al 15,74%. Ma va anche detto che e` ridotto il numero di test analizzati, come capita solitamente a ridosso del fine settimana. Dai 394 tamponi processati sono venuti fuori 62 nuovi infetti. All’azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati si contano 13 pazienti. Di questi, 11 si trovano nell’area covid dell’unita` operativa di Malattie Infettie e 2 nel reparto di Anestesia e Rianima- zione. Gli altri 8 ricoverati sono ospiti dell’ospedale Frangipane di Ariano Irpino.