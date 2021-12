Covid, oltre 100 casi in paese."Forza Caposele, supereremo l'emergenza" Il sindaco Melillo

"Il Natale del 2021 sarà per noi Caposelesi un Natale che difficilmente dimenticheremo, un Natale diverso, difficile per molti". Così il sindaco Lorenzo Melillo, alle prese con la gestione dell'emergenza pandemica in paese. Il primo cittadino è anche egli positivo al virus. "Per fortuna in paese non ci sono malati gravi - spiega -. Abbiamo superato i cento contagi e ci auguriamo di superare presto questa difficile situazione". Il primo cittadino ha voluto augurare buon Natale ai caposelesi in isolamento, oltre 240 attualmente.

"Natale significa stare insieme, riunire le famiglie attorno a lunghe e ricche tavolate, significa trascorrere i pomeriggi a fare interminabili passeggiate tra via Roma e Corso Europa, con l’amico d’infanzia, che vive altrove, ma sceglie ancora caparbiamente Caposele, come meta preferita per le sue ferie. Natale significa per le mamme e le nonne, trascorrere ore ed ore a preparare biscotti e succulenti pranzetti e significa per i bambini, circondarsi di parenti, amici e cugini, fare lunghe tombolate e vivere indimenticabili serate in case piene di gente. Significa per i ‘nostri ragazzi’ tornare qui a fare festa, con gli amici di sempre.

Inevitabilmente questa sera il mio pensiero va a tutte quelle famiglie, tutti quei nonni, quei bambini e quei ragazzi che vivranno un Natale diverso.

Non rattristiamoci, riusciremo a cogliere il bello anche in questo Natale imperfetto.

Riusciremo a rivalutare l’intimità del focolare domestico, a capire l’importanza degli affetti e a sentire il calore della gente anche se lontana fisicamente.

Ma soprattutto apprezzeremo di vivere un Natale ‘solitario’ si, ma sereno, perchè in fondo ‘Stiamo tutti bene’ e questa è la cosa più importante.

Sono sicuro che ne usciremo più forti di prima. Buon pranzo di Natale, brindo a voi cari Caposelesi. Forza Caposele".