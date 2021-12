Covid Irpinia: 136 positivi su 326 tamponi. Esplode il contagio ad Avellino 99 contagi in soli 4 giorni. Bar e locali chiusi. Il medico Ruggiero: A Capodanno niente brindisi

Il covid corre in Irpinia. Il contagio avanza senza sosta e in tutti i comuni. Preoccupa la situazione nel capoluogo. Ad Avellino sono altri 16 i contagi e sono 99 i casi accertati in soli 4 giorni. Numerosi bar e locali sono stati costretti a chiudere, complice l'avanzata del covid e il contagio dilagante in numerose famiglia. Casi accertati di collaboratori positivi hanno imposto lo stop per alcune attività tra cui due bar e una pizzeria da asporto (clicca e leggi articolo).

L'Azienda Sanitaria Locale comunica, intanto, che su 326 tamponi effettuati sono risultate positive al covid 136 persone nella sola giornata di ieri. 16 i casi ad Avellino, 9 ad Ariano. 11 positivi a Mercogliano, altrettanti a Grottaminarda. 9 i nuovi casi accertati ad Avella. Ma il contagio non si arresta e si diffonde ormai tra quasi tutti i comuni. Il medico dell'Asl Ruggiero, impegnato in questi giorni al Paladelmauro per la somministrazione dei vaccini predica cautela e invita tutti a vaccinarsi subito. "Abbiamo impresso una netta accelerata alla campagna vaccinale - spiega -. Ma serve costanza e serietà da parte di tutti. Chiedo ai giovani, alle famiglie di festeggiare in maniera sicura il prossimo capodanno evitando ritrovi e assembramenti. La situazione ,anche in Irpinia, è particolarmente delicata e dobbiamo tutti essere rispettosi delle regole. Noi medici, sanitari, volontari e personale acs abbiamo lavorato senza sosta durante questi giorni di festa. Ci auguriamo che tutti i cittadini seguano le regole. Sono stati molti anche gli indecisi che, complici le restrizioni del passaporto vaccinale, sono venuti a vaccinarsi. Senza contare le terze dosi che ormai procedono spedite".

Ecco i dati comune per comune:

1, residente nel comune di Andretta;

9, residenti nel comune di Ariano Irpino;

7, residenti nel comune di Atripalda;

9, residenti nel comune di Avella;

16, residenti nel comune di Avellino;

3, residenti nel comune di Baiano;

1, residente nel comune di Bonito;

3, residenti nel comune di Caposele;

2, residenti nel comune di Casalbore;

1, residente nel comune di Castelvetere sul Calore;

1, residente nel comune di Cervinara;

2, residenti nel comune di Cesinali;

1, residente nel comune di Fontanarosa;

3, residenti nel comune di Gesualdo;

1, residente nel comune di Greci;

11, residenti nel comune di Grottaminarda;

5, residenti nel comune di Lioni;

3, residenti nel comune di Marzano di Nola;

5, residenti nel comune di Melito Irpino;

11, residenti nel comune di Mercogliano;

1, residente nel comune di Mirabella Eclano;

1, residente nel comune di Monteforte Irpino;

2, residenti nel comune di Montefredane;

1, residente nel comune di Montemarano;

1, residente nel comune di Montemiletto;

1, residente nel comune di Montoro;

3, residenti nel comune di Mugnano del Cardinale;

1, residente nel comune di Nusco;

2, residenti nel comune di Pago del vallo di Lauro;

1, residente nel comune di Prata PU;

4, residenti nel comune di Quadrelle;

1, residente nel comune di Roccabascerana;

1, residente nel comune di San Mango sul Calore;

5, residenti nel comune di Sant’Andrea di Conza;

2, residenti nel comune di Serino;

1, residente nel comune di Sorbo Serpico;

5, residenti nel comune di Sperone;

2, residenti nel comune di Taurano;

2, residenti nel comune di Teora;

1, residente nel comune di Volturara Irpina.

L'Azienda Sanitaria Locale ha avviato indagine epidemiologica sui contatti dei casi positivi.