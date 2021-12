Vaccini, corsa alle terze dosi: somministrati oltre 6.100 vaccini in poche ore I dati Asl

Caccia alle terze dosi, e somministrazioni da record in Irpinia per provare a fermare la corsa del covid in provincia. Nella giornata di ieri 28 dicembre sono state somministrate nei Centri Vaccinali dell’Asl di Avellino tot. 6.138 dosi di vaccino così suddivise: 217 presso il Centro Vaccinale di Monteforte Irpino, 316 presso il Centro Vaccinale di Mirabella Eclano, 221 presso il Centro Vaccinale di Sant’Angelo dei Lombardi, 176 presso il Centro Vaccinale di Montemarano, 709 presso il Centro Vaccinale di Avellino, 269 presso il Centro Vaccinale del Montoro, 202 presso il Centro Vaccinale di Solofra , 386 presso il Centro Vaccinale di Ariano Irpino Vita, 180 presso il Centro Vaccinale di Vallata, 198 presso il Centro Vaccinale di Atripalda , 119 presso il Centro Vaccinale di Flumeri, 212 presso il Centro Vaccinale di Moschiano, 106 presso il Centro Vaccinale di Cervinara, 201 presso il Centro Vaccinale di Montefalcione, 368 presso il Centro Vaccinale di Grottaminarda, 140 presso il Centro Vaccinale di Mercogliano, 93 presso il Centro Vaccinale di Altavilla Irpina, 153 presso il Centro Vaccinale di Mugnano del Cardinale, 228 presso il Centro Vaccinale di Montella, 248 presso il Centro Vaccinale di Bisaccia, 191 presso il Centro Vaccinale di Lioni, 198 pediatriche, 16 a domicilio, 201 presso Aziende, 38 presso Casa Circondariale, 272 Drive through Ariano Irpino, 213 Drive through Moschiano, 267 Drive through Avellino.