Capodanno senza botti: scatta il divieto a Monteforte Irpino L'ordinanza sindacale contro accensione e lancio di fuochi d'artificio

Una notte di San Silvestro di gioia e di festa ma senza eccessi: un Capodanno in sicurezza, insomma. In vista dell’ultima notte dell’anno, l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino guidata dal sindaco Fabio Siricio, porge a tutti i cittadini un sincero augurio di un 2026 ricco di soddisfazioni, pace e serenità, raccomandando al contempo di evitare atteggiamenti scorretti che potrebbero mettere a rischio la propria e l’altrui incolumità, come far esplodere botti pericolosi, anche nel rispetto degli animali da compagnia.

In questo senso, su proposta dell’assessore alla Tutela degli animali, Francesca De Santis, con ordinanza sindacale è stato disposto su tutto il territorio comunale di Monteforte Irpino il divieto di accensione e lancio di fuochi d’artificio dalle ore 16:00 del 31 dicembre 2025 alle ore 07:00 del 7 gennaio 2026.

Pur nella consapevolezza che questo periodo dell’anno offra, più di altri, momenti di condivisione e convivialità, l’invito rivolto a tutti è ad agire responsabilmente. Per un Capodanno in sicurezza, l’amministrazione, oltre all’ordinanza, ricorda che è bene osservare alcuni accorgimenti, seguendo le indicazioni degli esperti, riguardo ai botti: “Leggere sempre le istruzioni, evitare di accendere il materiale pirotecnico in luoghi chiusi, in prossimità di materiali infiammabili o in mezzo alla folla, non accendere fuochi d’artificio all’interno di contenitori, soprattutto se in metallo”.

In particolare, l’assessore De Santis, consultatasi anche con il medico veterinario dirigente di Igiene urbana dell’Asl di Monteforte Cristina Tulimiero, ricorda a tutti pochi ma essenziali consigli per evitare stress e paura per gli animali domestici. “Per ridurre il disagio – spiega l’assessore - è consigliabile tenerli in casa durante le ore più rumorose, chiudendo porte e finestre e creando un ambiente tranquillo. Lasciare la televisione o la radio accesa può aiutare ad attenuare i suoni esterni. Inoltre, è possibile dare agli animali domestici anche farmaci rilassanti disponibili in tutte le farmacie. È importante non lasciarli soli all’aperto e non forzarli a stare in luoghi che percepiscono come insicuri. Durante le passeggiate, soprattutto la sera del 31 dicembre, è bene tenere sempre i cani al guinzaglio ed evitare zone dove potrebbero essere accesi petardi o fuochi d’artificio”.