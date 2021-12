Capodanno, botti vietati. Festa: c'è l'ordinanza. Multe fino a 500 euro Pubblicata l'ordinanza che vieta fuochi dalle ore 21 del 31 dicembre alle ore 4 del Primo Gennaio

Capodanno sicuro e senza botti ad Avellino. Il sindaco Gianluca Festa firma l’ordinanza che vieta l'utilizzo di fuochi d'artificio e botti nella notte di San Silvestro.”Serve buonsenso da parte dei cittadini, ma comunque anche quest’anno entrerà in vigore una ordinanza ad hoc per evitare i botti di Capodanno”. Per quanti non osserveranno le regole il rischio sarà quello di una multa da 25 e fino a 500 euro. Il divieto scatterà dalle ore 21 del 31 gennaio, alle ore 4 del primo gennaio 2022. Una scelta adottata per la pubblica incolumità, per sicurezza urbana ma anche per garantire il sereno svolgimento di una nottata, che troppo spesso riporta e registra incidenti e feriti, proprio per l’utilizzo di materiale esplodente e fuochi pirotecnici. Proprio ieri ad Avellino c’è stato un sequestro di fuochi pericolosi . Ben 8.534 articoli di materiale pirotecnico, destinati alla vendita per i festeggiamenti di fine anno, detenuti in violazione delle prescrizioni sulle loro quantità di stoccaggio, sono stati sequestrati dai militaridella Guardia di Finanza di Avellino. Il titolare della ditta è stato denunciato e il materiale pirotecnico illegalmente detenuto, pari a circa 22 Kg di massa attiva e peso lordo pari a 150 kg, è stato sottoposto a sequestro e affidato in giudiziale custodia ad una ditta specializzata. Intanto il sindaco Gianluca Festa coglie l’occasione della diretta serale via social per fare il punto su progetti e strategie di sviluppo per la città e annuncia:” Abbiamo consegnato 33 alloggi in via Tedesco ed è stata una data storica perché, prima di tutto, abbiamo dato dignità ai nostri concittadini. Siamo contenti di questo importante successo ma non vogliamo fermarci qua. Da qui a giugno vogliamo consegnare più di 100 alloggi”. Ma non solo. Festa annuncia una svolta storica anche per l’eterna incompiuta del capoluogo: il tunnel. “Ci siamo. Spiega Festa -. Solo gli ultimi cento metri di opera da completare e finalmente inaugureremo il sottopasso”.