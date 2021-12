Covid, i sindaci chiedono più controlli e orario prolungato per i vaccini Il Prefetto spinge sulle ordinanze contenitive

“Serve maggior coordinamento con le istituzioni e l'Asl, c'è il rischio che salti la catena dei tracciamenti”. Questo l’allarme lanciato dai sindaci nelle scorse ore.

In un summit da remoto andato in scena stamattina con la Prefettura è emersa la volontà di collaborare. Paola Spena ha spinto sulle ordinanze e dai sindaci è arrivata la richiesta di prolungare l'orario di lavoro dei centri vaccinali per accelerare il più possibile e più controlli sul territorio da parte delle forze dell'ordine, perchè da sole le polizie locali non ce la fanno a far rispettare le ordinanze..

Intanto l’Asl non si ferma nemmeno a Capodanno e dopo il Natale festeggia anche San Silvestro negli hub di Avellino e provincia con 30mila dosi da somministrare fino alla Befana.

Oggi su poco più di 3000 tamponi esaminati si sono contati altri 703 nuovi casi: ben 117 nel capoluogo, 41 a Montoro, 35 a Grottaminarda, 24 a Melito, 24 a Sant'Andrea di Conza, 23 ad Avella, 19 ad Atripalda e 15 a Solofra, solo per stare ai comuni più colpiti dal virus.