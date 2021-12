Covid, focolaio nella Rsa di Avellino: "Anziani e personale isolati" I casi presso il centro Althea: 4 anziani in ospedale. Il direttore invita alla calma

Contagi al Centro Althea residenza per anziani di Avellino, è psicosi focolaio. 10 anziani contagiati e 4 gli operatori risultati positivi al virus, tra cui un amministrativo, nella residenza dedicata alla terza età della periferia sud di Avellino. “La situazione è sotto controllo – spiega il direttore sanitario Antonello Cerrato -. Abbiamo diviso personale e ospiti, tra positivi e non, in due ali della struttura". Quattro li anziani del centro ricoverati in ospedale al Moscati di cui 2 sono rientrati in struttura. "Siamo in stretto contatto con l’Asl di Avellino, con il dottore Gaetano Morrone, e teniamo sotto strettissimo controllo sanitario lo stato di salute del personale e degli anziani. I tamponi vengono eseguiti a cadenza regolare, ogni 48 ore. Voglio precisare che non c’è alcun caso grave e tutti i nostri ospiti e anche il personale, risultato positivo, non ha sviluppato sintomi gravi della malattia”. La struttura, in cui come da disposizioni in vigore, sono bloccate le visite dei parenti da settimane, resta chiusa agli esterni. “Ipotizziamo che qualcuno degli ospiti sia rientrato in struttura contagiato, ma era comunque risultato negativo al virus al momento della verifica con tampone molecolare, perchè in fase di incubazione. La situazione è di generale propagazione del contagio e invitiamo tutti alla prudenza”.

Il direttore Cerrato rassicura parenti e familiari degli anziani che restano isolati: la situazione viene monitorata costantemente non c’è alcuna situazione di rischio. Entro lunedì potremo avere un quadro ulteriormente dettagliato”.