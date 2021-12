Tamponi anche a Capodanno, in fila già alle 5 del mattino Code alle farmacie e ai drive-in dell'Asl

In altri tempi oggi sarebbe stata la giornata del cenone di san Silvestro con la corsa agli ultimi acquisti per imbandire la tavola di Capodanno.

I tempi di oggi ci dicono invece che se non l'unica, la principale corsa di queste ore della gente, è quella, ahi noi, ai tamponi.

Centinaia di macchina al drive in dell'Asl di Avellino nell'hangar Asi di Pianodardine tra convocati e chi ha deciso di sua spontanea volontà di sottoporsi al test.

Stesse scene registrate anche al drive-in allestito a Frigento.

Code e attesa, anche dalle 5 del mattino, davanti le farmacie e i laboratori di analisi. In tutta l'Irpinia in tantissimi si sono messi in fila per il tampone rapido, con l'obiettivo di trascorrere un ultimo dell'anno in famiglia con maggiore serenità, propria e delle persone care.