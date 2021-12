Capodanno, tripudio di fuochi d'artificio nonostante i divieti Le immagini dall'osservatorio di Montevergine e i fumi che coprono i comuni

Ed è stata pioggia di fuochi d'artificio, botti ed esplosioni anche per questa notte di Capodanno. Nonostante il divieto e i provvedimenti dei sindaci, con tanto di ordinanze, che avevano bloccato i fuochi e botti pericolosi di Capodanno è stata festa di fuochi d'artificio e botti. Come mostrano le immagini dell’osservatorio di Montevergine, in molti comuni irpini si è comunque dato libero “sfogo” alla consueta abitudine a "sparare". Tripudio di fuochi d'artificio in molte zone del capoluogo e in provincia. I responsabili dell'osservatorio annotano sulla pagina facebook allegando il video che mostra lo spettacolo che ha animato città e comuni dell'hinterland: "Buon 2022 dall’Osservatorio di Montevergine.

Di seguito le immagini riprese dalla nostra webcam pochi minuti dopo la mezzanotte. Nonostante i divieti, come era facile immaginare, ad Avellino non sono mancati i fuochi pirotecnici.

Il risultato è stato un ulteriore peggioramento della qualità dell’aria, giá di per sè pessima prima della mezzanotte. Ad Avellino città, in base ai dati AURA, è stato toccato un valore di PM10 pari a 572 microgrammi su metro cubo".