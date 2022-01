Il vicepresidente del M5S Gubitosa positivo al covid. È in isolamento Contagio senza freni

Anche il vicepresidente del Movimento 5 Stelle, Michele Gubitosa, è risultato positivo al covid. Contagio senza freni in Irpinia come in Italia.Il dirigente pentastellato, infatti, è risultato positivo al Covid e ora si trova in isolamento. Per la provincia di Avellino oggi è stato registrato il record assoluto di contagi da quando è esplosa l'emergenza sanitaria da coronavirus. Secondo il bollettino dell'azienda sanitaria locale su 3.674 tamponi effettuati sono risultate positive al Coronavirus 974 persone, di cui 103 solo ad Avellino. Alcuni sindaci hanno optato per mini lockdown per provare a fermare la diffusione del Covid.