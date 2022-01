Avellino, muore 76enne al Moscati: stroncata dal covid nel giorno di Capodanno L'anziana era ricoverata dal 16 dicembre

Dopo dieci giorni il coronavirus torna ad uccidere in Irpinia. È deceduta questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 76 anni di Lauro (Av). La donna era ricoverata dal 16 dicembre scorso e il 25 era stata trasferita in Anestesia e Rianimazione. Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 19 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. intanto l'ospedale resta chiuso agli esterni per evitare contagi. Stop alle visite dei familiari ai pazienti, mentre ieri si è sfiorata quota mille per i contagi. Allerta in tutti i comuni dove i sindaci hanno emanato ordinanze ad hoc per frenare la corsa del virus.