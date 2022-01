Primo nato 2022 in Irpinia. Fiocco azzurro alla Malzoni: Benvenuto Andreas Il piccolo è venuto alla luce alle 18.20 di oggi primo gennaio

Si chiama Andreas Colucci il primo nato in Irpinia. Mamma Nunzia lo ha partorito alla clinica Malzoni di Avellino. Madre e figlio stanno entrambi bene e torneanno presto a casa. Il piccolo è venuto alla luce alle 18.20 di oggi nella clinica di viale Italia, con parto naturale. È un primo figlio per mamma Nunzia e papà Andrews. Gioia grande per la coppia di Sirignano, che presto potrà portare il piccolo a casa. La signora è stata assistita durante il parto dal dottore Vincenzo Bove e dall'ostetrica Marica Maffei. Andreas pesa 3 chili e 280 grammi ed è lungo 50 centimetri.