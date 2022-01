Festa è sicuro: "Il 2022 anno della rinascita". La città è più cauta Inizia un nuovo anno tra vecchie paure e rinnovate speranze

Il 2022 inizia come è finito il 2021 e del resto era impossibile pensare che fosse diversamente in un amen, il tempo di un brindisi e che qualche tappo di bottiglia volasse in cielo.

Il covid galoppa ancora, il contagio schizza sempre più in alto anche se il sistema ospedaliero per ora regge e chi si scopre infetto deve fare i conti con sintomi estremamente lievi.

Eppure il sindaco Gianluca Festa è sicuro che l’anno appena cominciato sarà quello della svolta. “Ci aspetta una rinascita, ne sono convinto. Possiamo guardare con ottimismo al 2022".

Festa si sbilancia ancor di più. “Ormai ci siamo, stiamo per sconfiggere il covid dopo un 2021 particolarmente difficile, siamo davvero all’ultimo miglio”.

Ma gli avellinesi non hanno la stessa convinzione del primo cittadino. Più che altro ci sperano che possa esserci un’inversione di tendenza. Ma per ora si augurano almeno un po' di serenità con un rinnovato senso di responsabilità che, gradualmente, ci spinga fuori dalla pandemia.