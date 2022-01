Covid, muore anziana al Moscati: seconda vittima in 24 ore. Allerta ad Avellino Doppio decesso nell'ospedale avellinese

È deceduta nella notte, nella terapia sub-intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 81 anni di Marcianise (Ce), ricoverata da ieri pomeriggio.

Al Covid Hospital dell’Azienda Moscati sono ricoverati 25 pazienti, 3 dei quali in terapia intensiva. Aumenta di sei unità il numero dei ricoverati. Ospedali in allerta. Numeri in risalita per i contagi in tutti i comuni.